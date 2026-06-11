【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー】 【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー】 6月11日 予約開始 9月 発売予定 価格：各4,290円

「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー」

ホビージャパンは、ダイキャスト製 塗装済み完成品「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー」および「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー」を9月に発売する。価格は各4,290円。6月11日より直営店の「ポストホビー」、全国模型取扱店にて予約を開始した。

両製品は、しげの秀一氏によるバイクマンガ「バリバリ伝説」より、主人公「巨摩 郡（こま ぐん）」が駆る「Honda CB750F」を商品化したもの。作中に登場する仕様に合わせて、角ミラーと丸ミラーの2つの仕様がラインナップする。どちらもサイドスタンドが動く。原作コミックの名シーンをあしらったオリジナルパッケージ仕様で、クリアケースと専用台座が付属する。

製品概要

【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー】【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー】

【品番/品名】

HJB240201BD/バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー

HJB240401BD/バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー

発売予定：9月

価格：各4,290円

サイズ：1/24スケール（全長約9cm）

ボディ材質：ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ：135×70×80mm（幅×奥行×高さ）

対象年齢：14歳以上

仕様：ディスプレイ用モデル

製品の特長

1. 一度限りの限定モデル

「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー・後期角ミラー」は、一度限りの生産となる限定モデル。

2. ディテールへのこだわり

綿密な実車取材と、原型のチューニングを行なうことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形。エンジン、メーター回り、ブレーキシステム、タイヤなどのディテールも再現されている。

3. ディスプレイに便利なケース付き

製品は専用のディスプレイケースに梱包されており、そのまま部屋のインテリアとして飾ることもできる。

(C)しげの秀一／講談社 (C)Shuichi Shigeno / Kodansha Ltd.

※写真は試作品です。仕様は予告無く変更になる場合があります。