11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で17歳の女子高校生の遺体が見つかった事件で、警察は先ほど、19歳の少年を殺人の疑いで逮捕しました。少年の逮捕をうけ、事件は大きく動きました。少年は女子高校生の元交際相手で、容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、11日午前2時すぎ、相模原市南区の相模川近くにある橋の下で、女子高校生の遺体が見つかりました。この女子高校生について警察は、隣接する座間市に住