6月8日に放送された『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）に女優・池上季実子が出演。4年5カ月ぶりの出演となったが、近影の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。「この日、池上さんは金髪ヘアを大胆に立ち上げた、ゴージャスな姿で出演。かつてのイメージよりも、全体的にふっくらした印象でした。MCから『最近どうですか？』と聞かれると、『ちょっと治療中です。好きなゴルフをやれるように』と、体調面は不調だと話していましたね」