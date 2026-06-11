6月8日に放送された『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）に女優・池上季実子が出演。4年5カ月ぶりの出演となったが、近影の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。

「この日、池上さんは金髪ヘアを大胆に立ち上げた、ゴージャスな姿で出演。かつてのイメージよりも、全体的にふっくらした印象でした。MCから『最近どうですか？』と聞かれると、『ちょっと治療中です。好きなゴルフをやれるように』と、体調面は不調だと話していましたね」（芸能担当記者）

さらに、池上が笑顔を見せた瞬間、上の前歯部分に1本分の隙間が見えており、視聴者からは驚きの声が続出。Xには、“ふっくら激変”と“歯抜け姿”のダブルショックで《別人かと思った》といった声が相次いだ。

そうした声は本人にも届いたようだ。9日には、池上本人がXを更新。《皆さん、色々言ってくれて有難う御座います》と前置きしたうえで、《顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…（涙）治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！》と告白した。

続けて、《そして、歯！本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…》と、真相を明かしている。

2022年に新型コロナウイルスに感染した過去を持つ池上。Xでは、池上の体調面を心配する声が寄せられている。

《女優の池上季実子さん、数年前に患ったコロナで今も後遺症でステロイド治療中でいらっしゃるなんて…お辛い事と思います》

《尊敬しかない。池上季実子さんのプロ意識凄い。早く腫れがひいて良くなりますように》

現在も後遺症に悩まされているという池上だが、2022年に感染した時には、ICUに入るほど重症化してしまったと、2024年出演の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で明かしている。

「感染当初、40度以上の熱が出たそうですが、自宅療養中に悪化。なんとかICUに入ったところ、医師からは『今日が峠です』と2回告げられたといいます。

それでも、懸命な治療とリハビリの末、なんとか仕事に復帰。医師からは『奇跡だ』と賞賛されたと振り返っていました。ただ、退院後もしばらくは酸素ボンベが手放せず、いまも日によっては体調が悪いこともあるといいます。それでも、『脳ベルSHOW』では明るくトークされていましたし、今回の投稿を見ても、本人は至って前向きな様子です。治療が一段落すれば、また元気な姿を見せてくれるのでは」（同前）

大病から復帰した池上の姿は、多くのファンに勇気を与えたことだろう。