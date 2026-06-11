【デザートイーグル】 2027年5月 発売予定 価格：30,580円 キューズQは、フィギュア「デザートイーグル」を6月12日に予約受付を開始する。発売は2027年5月を予定し、価格は30,580円。 本商品は育成＆戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」に登場する戦術人形「デザートイーグル」を1/7スケӦ