6月9日、バラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）が放送。ゲストに、タレントのホラン千秋が出演し、ルッキズムに関して持論を展開。その内容が物議を醸した。同日は、外見や容姿を基準として人を差別したり判断する「ルッキズム」をテーマにオンエアされた。多くの女性タレントが集まり議論が進む中、ホランは過去に経験した“無意識のルッキズム”についてのエピソードを語った。「ホランさんは、幼少期