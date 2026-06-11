タレントのファーストサマーウイカが6月11日、Instagramを更新。俳優の松山ケンイチとのツーショット写真をアップした。松山は大きなしゃもじを持っており、そこには「『時すでにおスシ!?』祝撮了大江戸海弥お疲れ様でした!」の文字が。6月9日に最終回が放送されたドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）で、松山は鮨アカデミー講師の大江戸役、ウイカは生徒の柿木胡桃役で共演していた。松山はドラマの撮影終了直後、ウイカ