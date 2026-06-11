神奈川県相模原市の河川敷で座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかりその後、死亡が確認されました。警察は知人の10代の男性が死亡したいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。女子高生が見つかった河川敷から中継です。記者：現場はかなり草が生い茂っている場所で女子高校生はあちらの橋の下で倒れていたということです。きょう午前2時すぎ相模原市南区下溝にある相模川の河川敷で、座間市に住む17歳