6月10日、5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良（さくら）が自身のInstagramを更新。大胆なレザーコーデを披露し、その圧巻のスタイルにネット上が色めきだっている。宮脇は《ICONIC BY MISTAKE》とコメントを添え、8枚の写真を投稿。公開された写真では、黒のレザージャケットにレザー素材のショートパンツを合わせている。さらに、薄い黒のタイツを着用しており、引き締まった美脚がまぶしい。「全身を黒で統一した