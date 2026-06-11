レモン果汁調味料「ポッカレモン100」を販売するポッカサッポロフード＆ビバレッジの公式「X」アカウントが、ゆで卵の殻を“つるん”とむく裏技を公開しています。【画像】すごい…！これが、ゆで卵の殻が“つるん”とむける裏技です！ゆで卵の殻を“つるん”とむく方法公式アカウントは、「ゆで卵の殻をむくとき、ボロボロになっちゃう経験ありませんか？」とコメント。「実は…ポッカレモン100をお湯に加えて卵をゆでると