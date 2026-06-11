午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４３８、値下がり銘柄数は１０８０、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に鉱業、食料、海運、金属製品など。値下がりで目立つのは証券・商品、輸送用機器、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS