YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「両立支援制度を解説（両立支援コーディネーター）」と題した動画を公開した。産業医が、令和8年4月から職場の努力義務となる「治療と仕事の両立支援制度」の概要と、経営や人事担当者に求められる具体的な対応策について解説している。 動画ではまず、日本の労働者の30～40%が深刻な病気を抱えており、1ヶ月以上の病