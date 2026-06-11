11日（木）午後も、晴れる所が多いでしょう。前日より気温の上がる地域が多く、日差しの強さを実感しそうです。ただ、上空寒気の影響や気温の上昇で、夕方には関東の山沿いを中心に雷雲が発達する予想です。そのほかの東日本、北日本、中国地方でも一部でにわか雨や雷雨があるので、天気の急変に注意してください。沖縄の雨は小康状態となっていますが、今夜は先島諸島に再び発達した雨雲がかかる見込みです。この方面は12日（金）