エア・カナダは、カナダ運輸省が元乗員に対して不適切な資格に関する制裁金を科したことについて声明を発表した。この元乗員は機長に昇格していたが、カナダの規制が定める大型機の機長に必須の航空運送操縦士技能証明（ATPL）を保有していなかった。ATPLは一連の筆記試験に合格することで取得できる資格。エア・カナダは問題発覚の直後に本人を乗務から外し、カナダ運輸省に自主的に報告した。エア・カナダはすべての乗員が6か月