【日本海軍 航空母艦 赤城】 6月11日 出荷開始 価格：27,280円 ハセガワは6月11日に、1/350スケールプラモデル「日本海軍 航空母艦 赤城」再販分の出荷を開始する。価格は27,280円。 本商品は、「航空母艦 赤城」を1/350スケールでキット化したもの。格納庫後端形状、艦底キール部分の大きさ・形状、側舷アーマープレートフェアリング部分