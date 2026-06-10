メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の繁華街にあるインターネットカジノ店で、客を相手に賭博をしたとして従業員の男4人が逮捕されました。 常習賭博の疑いで逮捕されたのは中区錦のインターネットカジノ店「ＬＩＦＴ」の従業員、瀬古進悟容疑者（44）ら男4人です。 警察によりますと、瀬古容疑者らは去年9月から10月にかけて、マンションの一室に設けたインターネットカジノ店で客を相手