三重県亀山市の新名神高速道路で３月、大型トラックを運転中に多重事故を起こし、６人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた元トラック運転手（５４）（広島県安芸高田市）の初公判が１０日、津地裁（出口博章裁判官）であった。元運転手は起訴事実を認めた。起訴状などでは、元運転手は３月２０日午前２時２０分頃、スマートフォンの画面を見ながら大型トラックを運転し、工事の渋滞で停