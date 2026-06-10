シール交換ブームの火付け役ともいわれる「ボンボンドロップシール」。その偽物を販売目的で所持したとして女が逮捕されました。 商標法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府大東市にある雑貨店「5匹のこぶた」を経営する蓑輪亜紀子容疑者（42）です。 警察によりますと、蓑輪容疑者は6月10日午前、大阪市内の文具メーカーが商標登録している「ボンボンドロップシール」の偽物6