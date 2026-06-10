シリーズ初の「6人乗り」も設定！アウディは2026年6月9日（現地時間）、プレミアムラージSUV新型「Q7」を世界初公開しました。Q7は2005年に初代モデルが登場したアウディのフラッグシップSUVです。2015年に登場した2代目モデルを経て、今回発表された新型は約11年ぶりに第3世代へ進化しました。【画像】超カッコイイ！ これが“11年ぶり大刷新”の新型「3列・7人乗りSUV」です！ 画像で見る（69枚）エクステリアは、大型のシ