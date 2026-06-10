10日午後、岐阜県関市の長良川で、川遊びに来ていた20歳の大学生が流され死亡しました。 【現場の画像】川遊び中の20歳大学生が流され死亡 対岸に渡ろうとして溺れたか 警察によりますと、10日午後0時半ごろ関市の長良川で、「大学生くらいの男の子が川に沈んだ」と目撃者の男性から110番通報がありました。 対岸に渡ろうとして溺れたか 流されたのは岐阜県各務原市に住む大学生 石井聖さん20歳で、消防に救助され、心肺停止の