6月8日、テレビ朝日の森山みなみアナウンサーがInstagramを更新。田植え姿を公開し、話題となっている。「森山アナは、《お米と気候変動について》と書き出し、《先月のお休みに、田植えをしました》と休暇を利用して田植えに参加したことを報告しました。写真には、かなりスポーティな格好の森山アナが写っており、足元は泥にまみれながらも田植えに奮闘した様子がうかがえます。また、首元にはタオルを巻き、日差しがきつかっ