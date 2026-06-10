6月8日、テレビ朝日の森山みなみアナウンサーがInstagramを更新。田植え姿を公開し、話題となっている。

「森山アナは、《お米と気候変動について》と書き出し、《先月のお休みに、田植えをしました》と休暇を利用して田植えに参加したことを報告しました。写真には、かなりスポーティな格好の森山アナが写っており、足元は泥にまみれながらも田植えに奮闘した様子がうかがえます。また、首元にはタオルを巻き、日差しがきつかったのかキャップもかぶっていますね。

普段は、アナウンサーとして番組で着用した衣装のままInstagramに登場することがほとんどの森山アナ。服装も“キレイ系”のものが多く、今回の写真はかなり貴重なものになったようです」（芸能記者）

Instagramには

《農業の大変さ実感できていい機会になりましたね！長靴＆帽子姿も決まってます》

《田植え姿も可愛らしい》

などのコメントが書き込まれた。

大学生時代から、タレントとしてリポーターやキャスターを務めていた森山アナ。2021年にテレビ朝日にアナウンサーとして入社すると、局の看板番組のひとつである朝の情報番組『グッド！モーニング』にキャスティングされ、入社式前に同番組に初出演したことで大きな話題となった。以降も報道番組を次々と担当し、報道の看板アナに成長している。

こうした経歴もあってか、今回の田植えの報告でも、きっちりと“報道レポート”をおこなっていた。

「久しぶりの農作業は難しかったようで、投稿では、《足元をとられながら、なんとか1列ずつ植えていきました…！》と苦労をつづっていました。

森山アナは現在、テレビ朝日系の看板情報番組『スーパーJチャンネル』でMCを務める“報道アナ”。そうしたこともあってか、この投稿でも、《最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出ているそうです。田植えの時期を調整したり、水の管理を工夫したり…》と、ニュースに絡めた情報も入れ込んでいましたね。

《毎日いただいているお米が、たくさんの人の手と自然との向き合い方に支えられていること。改めて感謝するとともに、気候変動についても考えなおすきっかけになりました》と締め、学びの多い休日になったことを明かしていました」（スポーツ紙記者）

次の番組は『報道ステーション』（テレビ朝日系）とも言われている森山アナ。この意識の高さがあれば、テレビ朝日の“夜の顔”になる日も近そうだ。