JR東日本は、駅におけるサービス高度化の一環として、生成AIを活用した「みどりの窓口AI対応サービス（仮称）」の実証実験を7月に実施する。あわせて、2027年春には近距離乗車券を磁気乗車券からQR乗車券へ置き換え、磁気乗車券を廃止する。 みどりの窓口でAI活用 「みどりの窓口AI対応サービス（仮称）」は、鉄道事業特有のルールや多様なきっぷ制度を踏まえながら、利用客の要望（利用区間、