「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でフジクラが「売り予想数上昇」１位となっている。 １０日の東証プライム市場で、フジクラが反落。５月１４日後場に決算発表を行い、２７年３月期連結最終利益は前期比０．７％減の１５６０億円となる見通しを公表。減益予想を嫌気した売りで株価は急落した。今期業績には増額修正への期待が強いものの、依然として先行きへの不透明感が先行す