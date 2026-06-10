PRシート提供：岡山市 岡山市に拠点を置くプロスポーツチームを応援する「メッセージ発信型」の広告（PRシート）が、市の中心部に5日、お目見えしました。 岡山市をホームタウンとするサッカーJ1「ファジアーノ岡山」、バレーボールSVリーグ女子「岡山シーガルズ」、卓球・Tリーグ「岡山リベッツ」、バスケットボールB3「トライフ&