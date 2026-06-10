グーグルは、Androidの初代「icon in residence」（アイコン・イン・レジデンス）として、起業家でタレントのパリス・ヒルトンを起用した。 長年のAndroidユーザーというパリス・ヒルトンは、Googleのキャンパス内に設けられた専用ラボ「Sliv Lab」で、クリエイティブ・テクノロジストとともにAndroid上のGeminiを活用した実験を行った。同氏はGeminiの機能「Canvas」を使用し、プログラミングコӦ