６月１０日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、経済アナリスト・森永康平氏と寺島尚正アナウンサーが、ＯｐｅｎＡＩのＩＰＯ申請に関するニュースについて意見を交わした。 対話型ＡＩ（人工知能）サービス「ＣｈａｔＧＰＴ」を手がけるアメリカのＯｐｅｎＡＩは８日、アメリカ証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。年内の上場を目指すとみられる。 ＯｐｅｎＡ