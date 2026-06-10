タイ・エアアジアXとタイ・エアアジアは、タイ国政府観光庁と共同で「最高の旅へ タイランド」キャンペーンを6月8日から14日まで開催している。バンコク発着便のほか、プーケット・クラビ・チェンマイ・チェンライへの乗り継ぎ便も対象となる。AirAsia MOVEでの予約限定で、全便全席10％オフとなる。対象路線と片道運賃の一例は以下の通り。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は6月8日から12月31日まで、一部対象外となる