アスカネットが急反落している。９日の取引終了後に発表した２７年４月期の連結業績予想で、売上高７８億６０００万円（前期比１０．７％増）、営業利益４億６０００万円（同１７．４％増）、最終利益３億１５００万円（同７．６％増）と２ケタ営業増益を見込むものの、営業利益で５億円前後を見込む市場予想を下回ることから、失望売りが出ているようだ。 遺影写真など画像映像のデジタル加工や通信出力サービスを提