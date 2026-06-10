バックパック勢の皆さん、夏への準備は整っていますか？ 30度近くなる日も出てきて、じわじわと夏の気配が近付いてきています。バックパックを愛する民としては、やはり気になるのが背中の汗問題。ツツーッと垂れてシャツのシミとなるアレです。生理現象だし自分からは見えないし、背中に荷物を背負う者としての宿命…と諦めていませんか？そんなアナタの救世主になってくれるのが、トラベルブランド・ミレストより発売の「MILESTO