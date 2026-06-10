どんな汗っかき＆暑がりでも、背中のムレともう決別。ハンディファンも付けられるミレストのメッシュパネルとは？

バックパック勢の皆さん、夏への準備は整っていますか？ 30度近くなる日も出てきて、じわじわと夏の気配が近付いてきています。バックパックを愛する民としては、やはり気になるのが背中の汗問題。ツツーッと垂れてシャツのシミとなるアレです。生理現象だし自分からは見えないし、背中に荷物を背負う者としての宿命…と諦めていませんか？

そんなアナタの救世主になってくれるのが、トラベルブランド・ミレストより発売の「MILESTO UTILITY メッシュファンパネル」（M：3300円、L：3520円）。使い方はバッグと背中の間に入れて装着するだけ。シンプル構造ながら「そういう手があったのか！」と思わず膝を打ってしまうアイデアアイテムなんです。早速チェックしてみましょう。

「MILESTO UTILITY メッシュファンパネル」はバックパック使用時に背中の蒸れを軽減する目的で誕生した便利アイテム。ユーザーの声を反映し、前モデルからさらにアップデート。より快適な使い心地となりました。

同アイテムはざっくりと説明するとバックパック用の通気性パネル。背中とバックパックの間に隙間を作り、通気性を確保するアイテムです。Mサイズは都市部や通勤用にぴったり。

Lサイズは長距離移動や旅行向けの容量大きめなバックパック向けとなっています。いずれもネオプレーンカバーを採用したフレームで耐久性も高く、ハニカム構造のメッシュが背負ったときの背中部分のムレを軽減。より快適な背負い心地をサポートしてくれます。

いろいろなバックパックに柔軟に対応してくれるのもイイトコロ。上部にはアジャスター付きのパーツでしっかりと固定。

下部には面ファスナーを付けることでさまざまな形やサイズにぴったりとフィット。ひとつあれば手持ちのいろいろなアイテムに応用が利くのは良いですよね。

さらに、ミレストらしいアイデアもプラス。手持ちのハンディファンの装着ができるんです。面ファスナー付きのゴムベルトをメッシュパネルのほぼ中央に配置。そこにしっかりと固定ができるので、涼しい風を常に背中に受けながらアクティブに作業や移動ができるんです。

背中に風を当てることで汗の気化熱を利用し、体温をより効率的に下げる効果も期待でき、想像以上に快適。また、風が直接当たるため涼しさをスピーディに享受。背中の血管は太いため、ここを冷やすことで全身に冷えた血液が巡り、熱中症や疲労軽減に一役も。メッシュパネルと併用することでより涼しさが感じられます。

ほかにも背負い心地をカスタムできる湾曲調整ベルトも装備。フィット感を自分好みにできるんです。

カラーはブラックとグレー。ともに馴染みやすい色合いなので目立たずに導入可能です。なお、それぞれの対応推奨サイズは、Mサイズが背面サイズ約幅280〜310×高さ400〜420mm。Lサイズが背面サイズ約幅300〜330×高さ435〜550mmです。購入前にサイズの確認もお忘れなく！

>> MILESTO

＜文／GoodsPress Web＞

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