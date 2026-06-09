高市早苗首相、イタリアのメローニ首相日本、イタリア両政府は、半導体の設計や開発に関する協力を強化する方向で調整に入った。高市早苗首相とメローニ首相が15日にローマで会談し、合意する見通し。両首脳は、宇宙などの先端技術分野でも連携を深めることで一致する。政府や民間企業の間で複数の協力覚書を交わす見込みだ。外交筋が9日、明らかにした。両首脳は、今年1月に東京で会談したばかり。短期間に首脳同士が相互訪問