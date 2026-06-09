水面下で交渉継続か衝撃の情報が飛び込んできた。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）は6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品 / アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催するが、「そこに『Mrs. GREEN APPLE』がサプライズ出演するのではないか！？」というのだ。Grand Ceremonyでは最優秀アーティスト賞にノミネートされたFujii Kaze、『HANA』、米津玄師（35）ら11組のアーティストに