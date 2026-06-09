【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE】 11月 発売予定 価格：1回900円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」を11月に発売することを発表した。価格は1回900円。「一番くじONLINE」などで販売を予定している。 本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム」に注目したくじとなっており