「田端大学 投資学部」が自身のYouTubeチャンネルで「【AI競争激化】Googleが12兆円越えの増資発表でOpen AIに真っ向勝負!?」を公開した。動画では、Googleが発表した巨額の増資を巡り、激化するAIデータセンターへの設備投資競争と、それが競合や市場全体に与える影響について独自の視点で解説している。 動画の冒頭で、Googleが約12兆円（800億ドル規模）の増資を発表したことに言及。なぜこれほどの規模の増資を