「去年10月にうちの母親が他界しまして、自分のなかでも続けていくモチベーション、情熱みたいなものが、ほかのメンバーよりもなくなってしまいました」ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が、2027年3月31日でグループを卒業することが、6月8日に発表された。これで純烈に残されたメンバーは、リーダーの酒井一圭と後上翔太の2名だけになってしまった。「リーダーの酒井さんは、グループを結成した2007年、