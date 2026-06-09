プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが８日までにオフィシャルブログを更新。小学３年生の次男が新たに野球を始めることを報告した。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４