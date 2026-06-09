6月8日、音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）が放送。デビュー5周年を迎えたアイドルグループの『なにわ男子』がゲスト出演し、テレビ初披露の「Circus Night」を含む5曲のスペシャルメドレーを披露したが、あるメンバーの異変に注目が集まった。「7日に『週刊文春』によって、メンバーの長尾謙杜さんが元E-girlsの稲垣莉生さんとの熱愛を報じられました。5月31日に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試