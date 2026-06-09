6月8日、音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）が放送。デビュー5周年を迎えたアイドルグループの『なにわ男子』がゲスト出演し、テレビ初披露の「Circus Night」を含む5曲のスペシャルメドレーを披露したが、あるメンバーの異変に注目が集まった。

「7日に『週刊文春』によって、メンバーの長尾謙杜さんが元E-girlsの稲垣莉生さんとの熱愛を報じられました。5月31日に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を一緒に観戦し、その後に同じ高級マンションへと帰宅した様子がキャッチされました。そのスクープの翌日、『CDTV』の生放送に出演したのです」（芸能ジャーナリスト）

ライブ・パフォーマンスの合間には、トークも交えるなど豪華なステージを披露したのだが、Xでは長尾へのツッコミが相次いだ。

《長尾謙杜頑張って笑っているように見える》

《長尾くん当たり前だけど覇気がない》

前出の芸能ジャーナリストは出演時の長尾の様子について語る。

「スタジオに登場したメンバーは横一列に並び、同局の江藤愛アナウンサーがグループを紹介。他のメンバーが話す中、長尾さんは1番端っこに立ち、控えめに拍手をするなど遠慮気味で、表情も少し硬く見えました。その後4曲を一気に歌い上げると、一度トークに。冒頭同様に横一列に並びメンバーが和気あいあいと言葉を交わす中、長尾さんはまたもや1番端っこで、結局、パフォーマンス中は一言も発することなく終了してしまったのです」

VTRを見る場面では、メンバーが次々とワイプに抜かれる中、長尾が1人で映ったのはほんの数回だけ。メンバー間の差は明らかで、番組の“配慮”が感じられた。

「今回、なにわ男子は、5周年を迎える特別な思いを抱えたパフォーマンスとなりました。

これまでの可愛らしい楽曲だけでなく、クールな楽曲も披露。メンバー全員が気合が入っているようにも感じました。そんなタイミングでの長尾さんの“腫れ物扱い”は、ファンにとっては残念でならないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

長尾はどのような心境でパフォーマンスを披露していたのだろうか。