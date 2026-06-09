6月8日、3人組ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の白川裕二郎が記者会見を開き、2027年3月末日をもってグループを卒業することを発表した。所属事務所の公式発表では《卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします》と、芸能界引退ではないことを説明。《本人の時間、そして家族との時間を大切に》との言葉も添えられた。会見では、2025年に母親を亡くしたことに触れ、それをきっかけにモチベーションを保つことが難し