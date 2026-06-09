純烈・白川裕二郎が卒業発表でリーダー思わず「8割ファンが減る」の嘆き…全国ツアーで失われる“家族との時間”

6月8日、3人組ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の白川裕二郎が記者会見を開き、2027年3月末日をもってグループを卒業することを発表した。

所属事務所の公式発表では《卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします》と、芸能界引退ではないことを説明。《本人の時間、そして家族との時間を大切に》との言葉も添えられた。会見では、2025年に母親を亡くしたことに触れ、それをきっかけにモチベーションを保つことが難しくなったと涙ながらに明かした。

「5年ほど前から、卒業について相談していたそうです。しかし、純烈は2022年末に小田井（おだい）涼平さんが卒業し、2025年3月には岩永洋昭（ひろあき）さんもグループを離れています。短期間に中心メンバーが続けて抜けたことで、グループの運営が簡単ではなくなり、白川さんの卒業発表まで時間を要したようです。リーダーの酒井一圭（かずよし）さんが『8割ファンが減る』と冗談を話すほどグループを支えてきた存在だけに、ファンの衝撃も大きいようです」（芸能ジャーナリスト）

純烈は2007年に結成。下積み時代には全国の健康ランドやスーパー銭湯、温泉施設などを地道に回りながらファンを増やしてきた。2018年に『NHK紅白歌合戦』への出場をはたした後も、そのスタイルを大切にしてきたグループとして知られている。

今回の卒業発表を受け、Xではさまざまな声が上がった。

《正直な感想、寂しいです…》

《どんな純烈になるのかちょっと不安も…》

近年の純烈では、メンバーの卒業理由に「家族」というキーワードが見え隠れしている。岩永は、全国を飛び回る活動のなかで、家族と過ごす時間が減ってしまったことを理由にあげ、とくに一人娘との時間を大切にしたいとの思いを明かしていた。

「純烈はテレビ出演だけでなく、全国各地でのコンサートやイベント出演も非常に多いグループです。公式サイトを見ると、数多くのイベント出演予定が並んでいます。長年の下積み時代から培ってきた、全国を回るスタイルが現在も続いているため、家族との時間を確保することは決して簡単ではないといえます。新メンバーオーディションをおこなうとも発表されていますが、残ったメンバーの後上（ごがみ）翔太さんも2024年、タレントの横山由依さんと結婚したばかりです。メンバーそれぞれのライフステージが変化していくなか、ファンが将来のグループ体制を気にするのも自然なことでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

純烈は、新たな局面を迎えそうだ。