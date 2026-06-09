Xiaomiが、「コーディングエージェントの生産性の限界を完全に解き放つ」とする1兆パラメーター級モデルを高速推論できるサービス「MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed」を発表しました。Xiaomi MiMo, Explore and Lovehttps://mimo.xiaomi.com/blog/mimo-tilert-1000tpsTwo Leaps to 1000 Tokens/s on a 1T-Parameter Model - TileRThttps://www.tilert.ai/blog/breaking-1000-tps.html🚀 1,000+ TOKENS/S ON A 1T MODEL! 🚀