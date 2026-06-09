セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、レジ横の揚げ物総菜の新商品「あじフライ（フィレ）」を6月9日から順次、販売します。【画像】中が“ふっくら”してる！ボリュームもありそうな“新商品”をもっと！新商品は、ふっくらとした肉厚な身が特長でフライに適した「メアジ」を使用。さっぱりとした味わいながらも満足感のある仕上がりになっています。漁獲後急速冷凍した鮮度のよさと、一尾ずつ丁寧に行う骨取り