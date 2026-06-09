はま寿司（東京都港区）の寿司チェーン「はま寿司」が、新キャンペーン「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を6月9日から実施し、「みなみまぐろ大とろ」を110円（以下、税込み）で販売します。【写真】“特大”かき揚げ握り、“山盛り”とろサーモン、シャリよりデカい車えび“デカねた祭り”ネタを一挙に見る！さらに、タマネギやニンジンなど5種の野菜を使った食べ応えのある「特大5種野菜のかき揚げ握り」、