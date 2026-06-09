新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）〜14日（日）にかけて開催される世界最高峰の耐久レース「FIA 世界耐久選手権（WEC）」の第３戦にあたる『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを24時間完全無料生中継でお届け。このたび、本中継を彩る豪華出演者および放送内容を発表した。 フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、「FIA 世界耐久選手権（WEC）」のシリーズ