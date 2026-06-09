ABEMA、ル・マン24時間レース完全無料生中継の豪華出演者を発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）〜14日（日）にかけて開催される世界最高峰の耐久レース「FIA 世界耐久選手権（WEC）」の第３戦にあたる『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを24時間完全無料生中継でお届け。このたび、本中継を彩る豪華出演者および放送内容を発表した。
フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、「FIA 世界耐久選手権（WEC）」のシリーズに組み込まれる一戦であり、1923年の初開催から100年以上の歴史を誇り、F１の「モナコ・グランプリ」、アメリカの「インディ500」と並んで「世界三大レース」と称される伝統の自動車競技。24時間という長丁場でどれだけの距離を走破できるかを競い、コースの大部分が公道という過酷な条件下で争われる。近年は最高峰のハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリやポルシェ、キャデラックなど世界中の自動車メーカーがワークス参戦し、かつてないほどの激戦が繰り広げられている。日本勢としては、2018年から５連覇という偉業を成し遂げたトヨタが参戦し、４年ぶりの王座奪還となる優勝を果たせるか、大きな注目が集まっている。
このたび24時間という長丁場を盛り上げる特別ゲストとして、モデル・実業家として活躍する「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーと、タレントの沢口愛華の出演が決定。さらに、今大会に出場する平川亮選手の妹であり、自身も全日本ラリー選手権や女性限定レース「KYOJO CUP」などで活躍する現役レーシングドライバーの平川真子選手もゲストとして登場。世界最高峰の舞台に挑む兄の勇姿を見守りつつ、同じドライバーとしての視点も交えながら中継に華を添える。
加えて、モデルでタレントの天沢なな（#Mooove!）、羽瀬レイナ、貝賀琴莉、真島なおみの出演も決定。番組内では４名がレーシングスーツ姿を披露する特別企画を実施し、長丁場のレースを大いに盛り上げる。
また、レースの行方を深く、そして分かりやすくお伝えする実況・解説陣には、総勢12人の豪華なメンバーが集結。中でも注目は、「F１モナコ・グランプリ」「ル・マン24時間」「インディ500」という「世界三大レース」すべてに参戦した経験を持つスーパーレジェンド・中野信治氏。中野氏はABEMAでのモータースポーツ解説は今回が初。さらに、ル・マン24時間レースの出場経験があるレジェンドドライバーの松田次生氏、飯田章氏、山西康司氏に加え、現役ドライバーとして活躍する中山雄一選手や佐藤万璃音選手も登場。モータージャーナリストの桃田健史氏、F１中継でもお馴染みの田中健一氏らが解説者として登場し、レース展開だけではなく様々な要素を多角的な視点で分析。初心者からコアなファンまで存分に楽しめる充実の布陣でお届けする。
本放送は日本時間の６月13日（土）22時30分よりスタート。なお、詳細な放送内容やタイムライン、各出演者の登場時間については、後日ABEMAモータースポーツ公式Ｘ（@ABEMA_motor）で順次発表する。
（C）AbemaTV, Inc.
フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、「FIA 世界耐久選手権（WEC）」のシリーズに組み込まれる一戦であり、1923年の初開催から100年以上の歴史を誇り、F１の「モナコ・グランプリ」、アメリカの「インディ500」と並んで「世界三大レース」と称される伝統の自動車競技。24時間という長丁場でどれだけの距離を走破できるかを競い、コースの大部分が公道という過酷な条件下で争われる。近年は最高峰のハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリやポルシェ、キャデラックなど世界中の自動車メーカーがワークス参戦し、かつてないほどの激戦が繰り広げられている。日本勢としては、2018年から５連覇という偉業を成し遂げたトヨタが参戦し、４年ぶりの王座奪還となる優勝を果たせるか、大きな注目が集まっている。
加えて、モデルでタレントの天沢なな（#Mooove!）、羽瀬レイナ、貝賀琴莉、真島なおみの出演も決定。番組内では４名がレーシングスーツ姿を披露する特別企画を実施し、長丁場のレースを大いに盛り上げる。
また、レースの行方を深く、そして分かりやすくお伝えする実況・解説陣には、総勢12人の豪華なメンバーが集結。中でも注目は、「F１モナコ・グランプリ」「ル・マン24時間」「インディ500」という「世界三大レース」すべてに参戦した経験を持つスーパーレジェンド・中野信治氏。中野氏はABEMAでのモータースポーツ解説は今回が初。さらに、ル・マン24時間レースの出場経験があるレジェンドドライバーの松田次生氏、飯田章氏、山西康司氏に加え、現役ドライバーとして活躍する中山雄一選手や佐藤万璃音選手も登場。モータージャーナリストの桃田健史氏、F１中継でもお馴染みの田中健一氏らが解説者として登場し、レース展開だけではなく様々な要素を多角的な視点で分析。初心者からコアなファンまで存分に楽しめる充実の布陣でお届けする。
本放送は日本時間の６月13日（土）22時30分よりスタート。なお、詳細な放送内容やタイムライン、各出演者の登場時間については、後日ABEMAモータースポーツ公式Ｘ（@ABEMA_motor）で順次発表する。
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