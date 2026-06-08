ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月8日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。先日、発表された人口動態調査にて2025年の出生数67万人、出生率1.14、死亡者数159万人、92万人が自然減というデータについてコメントした。 長野智子「日本の少子化の現状につ