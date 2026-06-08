3回2死三塁で二ゴロを放つも全力疾走せず怠慢プレーへの批判が止むことがない。メッツのフアン・ソト外野手が5日（日本時間6日）、敵地でのパドレス戦で見せた“怠慢走塁”が物議を醸している。得点機を自ら逃すかのような行為に、米ファンから「これがMLB史上最高額契約の選手だよw」「恥ずかしい」と厳しい声が寄せられている。件のプレーは、メッツが2点をリードして迎えた3回2死三塁の好機だった。ソトはマイケル・キング