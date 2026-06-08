フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。6月8日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏とトークを繰り広げた。 マライ「今日はですね、サッカーワールドカップの話をしようと思います。ドイツ人からするとですね、ワールドカップはオリンピックと同じぐらい大イベントなわけですよ。これ