6月7日、人気写真家の下村一喜が自身のInstagramを更新し、《＃天海祐希さん撮影＃下村一喜》と天海祐希さんを撮ったことを公表。素肌のうえに黒のジャケットを羽織っている天海さんが正面を向いているカットなどの写真をアップした。この“セクシー”なビジュアルに対し、コメント欄では《ひゃーーー黒スーツ最高すぎる天海さまのお写真素敵すぎます》《信じられない》など驚愕する声が出ている。1967年生まれで、現